Erstmals in Neuburg: Der Sommer steht im Zeichen von Yoga

Von Mai bis August wird sich in Neuburg alles um das Thema Gesundheit drehen. Die Aktiv-Wochen werden erstmals durch Outdoor-Yoga-Veranstaltungen bereichert.

Die Idee hatten Claudia Heindl und ihre Schwester Liza beim gemeinsamen Urlaub in Bad Gastein. In dem österreichischen Kurort finden zweimal im Jahr Europas größte Yoga-Tage statt. An die 40 Yoga-Lehrerinnen und -lehrer unterrichten während der jeweils zehntägigen Veranstaltungen an verschiedenen Orten vor der herrlichen Bergkulisse des Nationalparks Hohe Tauern. Die Berge konnten Claudia und Liza Heindl zwar nicht mit nach Neuburg nehmen, wohl aber die Idee. Und so wird es diesen Sommer zum ersten Mal die Neuburger Yoga-Tage geben.

Noch sind die Veranstalter am Planen, doch die Resonanz seitens der Yoga-Einrichtungen aus Stadt und Land sind bereits groß. „Es haben sich bislang schon 16 Yoga-Studios gemeldet, die daran teilnehmen möchten“, erzählt Claudia Heindl. Sie alle unterrichten unterschiedliche Yoga-Stile und haben auch unterschiedliche Vorstellungen von einer Yoga-Session im Freien. Da gibt es etwa die Idee von Yoga-Stunden im Museumsgarten oder im Garten der Burgwehr. Auch eine „Sunday-Morning“-Einheit im Schlossgarten steht auf der Wunschliste. Was davon umgesetzt werden kann, muss erst noch geklärt werden. „Wir sammeln im Augenblick noch die Ideen und fragen bei den entsprechenden Stellen an, was möglich ist.“ Fest steht dagegen schon, dass die Yoga-Tage am 1. Mai auf dem Gelände des Wittelsbacher Golfclubs mit einer Morning-Yoga-Stunde eröffnet werden.

Start der Yoga-Tage in Neuburg ist am 1. Mai im Wittelsbacher Golfclub

Die Yoga-Tage sind Teil der Aktiv-Wochen in Neuburg, in denen sich viele Veranstaltungen rund um die Themen Gesundheit, Wellness und Wohlfühlen drehen und die in diesem Jahr vom 1. Mai bis 7. August stattfinden. In den insgesamt 14 Wochen wird es in Neuburg zahlreiche Aktionen, Kurse und Vorträge geben, die dazu animieren sollen, sich wieder einmal intensiv mit dem eigenen Wohlbefinden zu beschäftigen.

Herzstück der Aktiv-Wochen wird dann die Gesund & Aktiv-Messe sein, die dieses Jahr coronabedingt nicht im März, sondern im Sommer stattfindet. Am 25. und 26. Juni wird sich in und vor der Neuburger Parkhalle alles um das gesunde Leben drehen. Da gibt es beispielsweise Vorführungen von Sportangeboten, Vorträge über die Gesundheitsvorsorge und jede Menge Aussteller, deren Produkte zum Wohlbefinden beitragen können.

Gesund & Aktiv: Anmeldungen für Messe und Aktiv-Wochen noch möglich

Weil für Claudia Heindl das Thema Ernährung ein wesentlicher Bestandteil eines gesunden Lebensstils ist, wünscht sie sich viele Angebote insbesondere auch aus diesem Bereich – und zwar nicht nur für die Messe, sondern über die gesamten Aktiv-Wochen hinweg. „Es wäre schön, wenn sich Gastronomen, Bäcker und alle, die mit Lebensmitteln zu tun haben, sich in dieser Zeit dem Thema widmen würden“, sagt sie. Bäcker könnten beispielsweise ein besonders gut verträgliches Brot und Lokale ein spezielles „Aktiv-Gericht“ anbieten.

Wer sich an den Gesund & Aktiv-Wochen beteiligen möchte, kann sich noch anmelden. Yoga-Studios und -lehrer melden sich bei Claudia Heindl unter 08431/1081 (bei heindl-druck+werbung GmbH) oder unter mail@aktiv-park.info. Die Anmeldefrist endet am 7. März. Interessierte Aussteller bzw. Veranstalter für die Gesund & Aktiv-Messe (Anmeldeschluss: 1. Mai) und die Aktiv-Wochen (Anmeldeschluss: 15. März) können sich an Claudia Heindl unter 08431/1081 oder info@heindl.net wenden.