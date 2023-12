Es blubbert und rauscht: Das Hoefner Trio zaubert Tiere aus dem Piano heraus

Florian Hoefner kommt mit seinem Trio zum wiederholten Mal ins "Piu Piano" nach Neuburg. Mit "blauer" Musik nehmen sie das Publikum für sich ein.

Ein kleines, feines Konzert auf hohem Niveau, bei dem Klassik mit Jazz verwoben wurde, überzeugte im „Piu Piano“. Nicht zum ersten Mal wurde Komponist und Jazzpianist Florian Hoefner mit dem gleichnamigen Trio in dem Neuburger Unterrichtsraum willkommen geheißen. Der in Nürnberg geborene und nun in Neufundland/Kanada beheimatete Künstler reiht sich damit unter vielen internationalen Künstlern ein, die James Hurley auf seiner Bühne bereits begrüßen durfte.

Das Trio, allen voran Florian Hoefner, zeichnete sich durch Vielfalt und Einfallsreichtum aus. Er verband zahleiche Einflüsse und man kann zu Recht sagen, dass er durchaus seine Musik mit eigenem Stil prägte. Als waghalsiger Pianist schuf er mit äußerst flinken Fingern neue Klangwelten.

Zusammen mit Andrew Downing am Bass und Nick Fraser am Schlagzeug stellte er einige Titel der neuen CD- Einspielung „Dessert Bloom“ live vor. 2023 wurde diese mit einem JUNO, der dem Grammy entspricht, in der Kategorie Jazzalbum des Jahres ausgezeichnet. Die Titel „Between The Lines“ und „Shifting Baseline Syndrome“ stammten aus seiner Feder und packten das Publikum mit atemberaubend rasanten Klavierläufen. Untermalt wurden sie von aussagekräftigen Akkorden, Themenvariationen, die immer wieder auftauchten, von gezupften oder gestrichenen Basstönen aufgenommen und von einem sehr kreativen Drummer ergänzt wurden.

Pianist Florian Hoefner tritt in Neuburger Musikschule auf

Das Trio ruhte in sich, war bestens aufeinander eingespielt, verständigte sich geschickt, unterstützte sich, gab jedem Musiker den Raum, sich darzustellen und wirkte doch wie aus einem Guss. Standards, wie beispielsweise Kurt Weils „This is new“ gehörten genauso zum Programm wie Hoefners Eigenwerke, die er als „klassisch“ bezeichnete, wo die Noten festgelegt waren und die er in einer „blue“-Serie für ein Iris-Trio komponiert hatte.

Dazu gehörten der Titel „Iris“, der Flora und Fauna unseres blauen Planeten gewidmet und „Blue Jay“ der Eichelhäher, bei dem sich die feurige Tastenarbeit Hoefners, die flotten Finger Downings auf den Basssaiten und Frasers Sticks und Jazzbesen fast wie der Tanz, das Picken, und Herumhüpfen dieses Vogels anhörten. Rhythmische Raffinesse charakterisierte das CD-Stück „Neptun“ und entführte lautmalerisch mit Rauschen, Prasseln, Blubbern und Wogen in die Welt des blauen Elements Wasser.

Als „Bayern-Premiere“ auf ihrer Tour groovte das Trio mit einem fetzigen Stück, dem nur noch der Titel fehlte, bei dem sich Harmonien rieben, markante Rhythmen und Dissonanzen trotzdem ins Ohr gingen, jazzige Stimmungswechsel, Dynamik und Off-Beats überraschten, sehr überzeugend. Ein großartiger, bewegender Abend!