Es braucht eine klare Vision für den Wirtschaftsstandort Neuburg

Plus Gewerbeflächen in Neuburg sind knapp und kostbar. Umso wichtiger, dass sich hier innovative Betriebe ansiedeln. Dafür braucht es eine klare Vision.

Neuburg braucht mehr Geld und eine wichtige Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Folglich ist es im absoluten Eigeninteresse der Stadt, attraktiv für Unternehmen zu sein, die in zukunftsträchtigen Branchen unterwegs sind, qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und der Jugend Ausbildung bieten. Nur, wenn mehr Geld in die Stadtkasse fließt, kann sich Neuburg auch wichtige Infrastruktur-Projekte leisten und Geld in das stecken, was in einer Stadt Lebensqualität ausmacht - unter anderem ein modernes Hallenbad. Doch neue Firmen können nur dann bauen, wenn passende Fläche vorhanden ist. Und die ist nicht nur umkämpft, sondern vor allem knapp.

Wo hat Neuburg noch Platz für wirtschaftliche Entwicklung?

Etwa die Hälfte der Fläche der Stadt Neuburg wird von der Landwirtschaft genutzt. Die Böden sind ertragreich, kein Bauer gibt sie gerne her. Über ein Drittel ist Wald. Einschränkungen gibt es auch durch FFH-Gebiete und den Nato-Flugplatz. Das einzige Industriegebiet der Stadt an der Nördlichen Grünauer Straße liegt mitten in den Donauauen - heute wäre das in diesem Ausmaß wohl kaum mehr realisierbar. Dennoch sind die dortigen Betriebe das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes Neuburg, weil sie in hoher Zahl Arbeitsplätze geschaffen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen