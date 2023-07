Es geht um Zukunft des Englischen Gartens in Neuburg

Der Englische Garten ist für Neuburg unverzichtbar. Wie die grüne Lunge wieder neu belebt werden kann, ist Thema einer Veranstaltung.

Im Führer „Natur- und Gartenschätze im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen" kommt er gar nicht vor, obwohl er einmal der größte unter den angelegten Gärten war: der Englische Garten in Neuburg. Jetzt aber lenkt ein Symposium am Samstag, 22. Juli, in Neuburg den Blick auf die grüne Lunge der Ottheinrichstadt. Die große Frage: Wie kann eine Neubelebung des Englischen Gartens aussehen? Jedermann ist zu kostenlosen Veranstaltung eingeladen.

Organisiert wird das Treffen vom Historischen Verein in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege und der Deutschen Gesellschaft für Gartenbau und Landschaftskultur (DGGL). Das Symposium beginnt um 13 Uhr im Haus der Maschinenringe. Stadtheimatpfleger Jörg Hauck und Bürgermeister Johann Habermeyer empfangen hochkarätige Gäste, die nach einer historischen Einführung durch Roland Thiele die Zukunftschancen des Englischen Gartens disktuieren. "Ein verlorener Schatz wiederentdeckt" ist der Titel des Gesprächs mit Ursula Eberhard vom Landesverein für Heimatpflege, Wolfgang Niemeyer (Vorsitzender der DGGL Bayern) , Christine Reichert und Michael Schwahn, der ein Parkpflegewerk für den Englischen Garten erarbeitet hat.

Wie kann der Englische Garten in Neuburg wiederbelebt werden?

Entstanden ist die Grünalange übrigens bis 1807 unter der Leitung des Neuburger Oberförsters Joseph Lutz. Vorbild war der Englische Garten in München. 1835 wurde die Parkanlage vom Münchener Hofgarten-Intendanten Carl August Sckell neu gestaltet.

Bei der Veranstaltung wollen sich die Experten gemeinsam mit Bürgern der Stadt auf eine Spurensuche begeben und erörtern, wie der Englische Garten wieder als solchen erlebbar gemacht werden kann. Gabriele Kaps wird die Teilnehmer gegen 15.45 Uhr durch die Anlage führen. Falls Bedarf besteht, kann eine zweite Gruppe von Roland Thiele geleitet werden.

Info: Anmeldung im Internet unter www.eveeno.com/EGND