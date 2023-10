Es gibt ein neues Stadtmagazin für Neuburg

"Hallo Neuburg" heißt es ab 14. Oktober. Das Premierenheft des neuen Stadtmagazins erscheint an diesem Samstag. Was es zu bieten hat.

Neuburg hat ein neues Stadtmagazin. Ab Samstag, 14. Oktober, gibt es Hallo Neuburg kostenlos in vielen Geschäften und an zentralen Plätzen der Stadt. Alle drei Monate wird das Heft, ein Angebot der Neuburger Rundschau, professionell im Stadtgebiet ausgeliefert und zudem öffentlich ausliegen. Im Blick: zentrale Themen der Stadt aber auch viel Service, Veranstaltungen und Verbraucherthemen. Das Heft erscheint auch digital als E-Paper.

Die Premieren-Ausgabe erscheint in einer Auflage von 15.000 Stück und hat ein prominentes Gesicht der Stadt auf dem Cover: Michael Regnet, Geschäftsführer des Stadtmarketing Neuburg. Auf Seite 6 des insgesamt 60 Seiten starken Heftes gibt der 41-Jährige Neuburger Auskunft darüber, was er an der Stadt an der Donau schätzt, warum es sein Zuhause ist und was ihm bei seiner Aufgabe im Stadtmarketing wichtig ist.

Das neue Stadtmagazin Hallo Neuburg erscheint in einer Auflage von 15.000 Exemplaren

Es gibt kaum Wochenenden, an denen in Neuburg „nichts los“ ist. Maßgeblichen Anteil daran hat das Neuburger Stadtmarketing. Denn bei der Organisation und Umsetzung so publikumswirksamer Events wie Marktsonntag, A-Zu-Bi-Messe, Hofgartenfest oder auch bei der „Neuburger Weihnacht“ spielt das Neuburger Stadtmarketing eine Hauptrolle. Gemeinsam mit der Stadt Neuburg bündelt es die Interessen und Aktivitäten von Geschäftsleuten, Unternehmen, Institutionen sowie Ehrenamtlichen in einem starken Netzwerk. Deshalb steht bei dieser Ausgabe von Hallo Neuburg die Arbeit des Vereines, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, im Mittelpunkt.

QR Code Hallo Neuburg QR Code Hallo Neuburg Foto: Az

Doch es gibt noch mehr Lesestoff: Rezepte, Ausflugstipps und ein Veranstaltungskalender für die kommenden drei Monate ist dort zu finden. Die nächste Ausgabe erscheint dann am 2. Dezember und wird auf einen Spaziergang durch die Neuburger Weihnacht einladen. Die Redaktion ist aber auch offen für Themen der Leserinnen und Leser, denn das Leben in Neuburg ist bunt und vielfältig. Kontakt zur Redaktion gibt es unter redaktion@hallo-neuburg.de. (AZ)