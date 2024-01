Es gibt noch Restkarten für den CSU-Ball in Neuburg

Am Samstag findet wieder der beliebte Ball der CSU in Neuburg statt. Kurzentschlossene haben noch eine Chance dabei zu sein.

Für den CSU-Ball „Schwarz ist Trumpf“ am kommenden Samstag, 3. Februar, gibt es noch wenige Restkarten. Wer dabei sein will, sollte sich ranhalten. Zum 42. Mal lädt die CSU-Neuburg zum 42. Faschingsball ins Neuburger Kolpinghaus, das an diesem Abend viele Gäste überraschen wird, wie Ortsvorsitzender Matthias Enghuber verspricht. Die Tanzfläche wird von der Münchner Showband „Agent Six“ gerockt, die Burgfunken mit ihrem Großen Hofstaat und die Fidelitas Rennertshofen bereichern den Abend, den Nichttänzer auch an der großzügigen Bar verbringen können.

25 Bilder Schwarz ist Trumpf: Die besten Bilder von der 39. Auflage Foto: Xaver Habermeier

Dass unvergessliche Momente des Abends per Fotobox festgehalten werden können, ist beim CSU-Ball schon Tradition. Im übrigen wird schicke Abendgardaobe vorausgesetzt, aber natürlich muss das Abendkleid nicht schwarz sein. Teil des Abendprogramms ist auch die Tombola, bei der der Hauptpreis eine Reise für zwei Personen nach Berlin ist.

Der Reinerlös dieses Abends geht an das Hilfswerk dieser Zeitung, die Kartei der Not. Karten gibt es dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr in der CSU-Geschäftsstelle im Fürstgartencenter oder per E-Mail unter office@csuneuburg.de. Ganz Spontane können sich an der Abendkasse noch ein Ticket kaufen. (AZ)