Es gibt wieder alte Neuburg-Filme im Online-Stream

Bernhard Mahler hat für den 29. und 30. Januar ein neues Programm mit teilweise noch nie gezeigten Filmen zusammengestellt.

Im vergangenen Winter gab es die Neuburg-Filme coronabedingt erstmals als Onlineangebot. Viele Neuburgerinnen und Neuburger ließen sich von Bernhard Mahler mehrfach auf eine filmische Zeitreise in das Neuburg längst vergangener Tage mitnehmen. Für die Freunde alter Streifen gibt es jetzt eine gute Nachricht, denn Mahler hat erneut ein Programm zusammengetragen und zeigt es als Online-Angebot. Der Daten-Stream steht am Samstag, 29. Januar und Sonntag, 30. Januar jeweils von 18 bis 22 Uhr zur Verfügung.

„Die Resonanz auf die Neuburg-Film-Abende im Internet hat mich wirklich sehr gefreut“, erzählt Bernhard Mahler und ergänzt: „Seither haben mich viele Nachrichten mit der Bitte erreicht, noch ein weiteres Programm zusammenzustellen. Die besonderen Neuburger Heimatabende seien genau das Richtige in der erneut recht veranstaltungsarmen Zeit.“ Den Aufforderungen folgend hat sich Neuburg-Kenner Mahler nochmal durch seinen Fundus gearbeitet und ein besonderes Programm zusammengestellt, das es so noch nie zu sehen gab.

Bernhard Mahler zeigt alte Filme aus Neuburg aus vier Jahrzehnten

Die facettenreiche Aufführung beinhaltet diesmal vier Filme aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten. Zeitreisestationen sind 1955, 1963, 1981 und 1991. Hauptfilm wird die aufwendig produzierte Dokumentation des Jahres 1991 sein. Hobbyfilmer Ferdinand Isely (†) hatte die Geschehnisse und das Leben in der Ottheinrichstadt mit seiner Kamera begleitet. Entstanden ist dabei ein kostbares Zeitdokument mit vielen erinnernswerten Momenten. „Auch diesmal möchte ich alle Register ziehen und echte Raritäten bieten“, verspricht Mahler. „Es wird heiter, kurios, spannend und in jedem Fall sehr unterhaltsam.“

Erfolgsgeheimnis der Neuburg-Film-Veranstaltungen ist seit jeher die Tatsache, dass in allen Streifen viele Neuburger zu sehen sind. Und auch in diesem Programm gibt es viele bekannte Gesichter und Geschehnisse sowie Gegebenheiten, an die man sich gerne erinnert bzw. erstmals entdeckt. Jeder, der in Neuburg zu Hause ist oder einen persönlichen Bezug zur Stadt hat, bekommt nun ein weiteres Mal die Chance, einen ganz besonderen „Neuburger Filmabend“ im Internet zu erleben.

Die von Bernhard Mahler moderierte Online-Vorführung steht am Samstag, 29. Januar und am Sonntag, 30. Januar, von jeweils 18 bis 22 Uhr zur Verfügung und kann innerhalb dieser vier Stunden nach eigenem Belieben abgerufen werden. Tickets für die rund 75-minütige Vorführung gibt es ab sofort für zehn Euro unter www.theos-tickets.de. (nr)