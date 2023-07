Neuburg

Es könnte ein Rekord-Schloßfest werden

Plus Die Schloßfest-Bilanz von Veranstalter und Polizei fällt bestens aus. Für einen Schreckmoment sorgte ein Kind, das in der Menge verloren gegangen war.

Tausende Menschen haben am Wochenende in der Oberen Altstadt gefeiert. Trotz der Menschenmenge hatte die Polizei dort praktisch nichts zu tun, berichtet Thomas Reindel, stellvertretender Dienstellenleiter der Neuburger Polizei, am Sonntagnachmittag. "0,0" Einsätze habe es auf dem Gelände gegeben. Keine Schlägerei, kein Diebstahl, kein Vandalismus, nichts, was ein Fall für die Polizei geworden wäre. Als "hervorragend positiv" bezeichnet er dann auch den Verlauf des ersten Schloßfest-Wochenendes.

Auf dem Schloßfest wurden jede Menge Lederbeutel verloren

Ganz tatenlos war die Polizei vor Ort dennoch nicht. Denn die Besucherinnen und Besucher haben in diesem Jahr jede Menge Sachen verloren, berichtet Reindel. "So viel wie noch nie", sagt er. In der Dienststelle liegen deshalb jetzt ziemlich viele Lederbeutel und Handys, selbst ein Trinkhorn und ein Strumpfband sind mit dabei. Die Gegenstände wird die Polizei an das Neuburger Fundbüro weiterleiten, wo sie dann abgeholt werden können. Der materielle Wert der Gegenstände halte sich aber in Grenzen, berichtet Reindel.

