Neuburg

vor 48 Min.

"Es kommt auf Sie an": Kreisräte appellieren erneut an Landrat von der Grün

Plus Obwohl das Kreiskrankenhaus-Defizit für 2024 bei 7,5 Millionen Euro liegt, bleiben die Verantwortlichen optimistisch. Beim Haushalt haben die Kreisräte eine eindringliche Bitte an den Landrat.

Von Katrin Kretzmann

Das Defizit des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses für 2024 liegt bei 7,5 Millionen Euro. Dennoch zeigte sich Geschäftsführer Holger Koch optimistisch, "denn es passiert viel und wir sind auf einem guten Weg". Das mittlerweile leidige Thema Kreishaushalt stand auch auf der Agenda, wenn auch nur das weitere Vorgehen - und das Gremium nahm Landrat Peter von der Grün (FW) erneut ins Gebet.

Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2024 ein Defizit von etwa 7,5 Millionen Euro. "Wir werden aber bei den Erlösen stark wachsen, vor allem in den Bereichen Orthopädie, Akutgeriatrie und Gefäßmedizin", sagte der Geschäftsführer. Ansonsten gebe es noch andere Faktoren, die Koch optimistisch in die Zukunft blicken lassen. So habe man neue Energieverträge abgeschlossen, die ein Ersparnis von rund 500.000 Euro bringen, die einst horrende Steigerung der Materialkosten werde es so nicht mehr geben und die Personalkosten seien aufgrund des Abschlusses der Tarifverhandlungen wieder überschaubarer. Und dann spielt auch die Schließung der Außenstelle des Geriatriezentrums in Ingolstadt eine Rolle.

