Neuburg

vor 56 Min.

Es leuchtet wieder: Neuburger Weihnachtsmarkt feierlich eröffnet

Plus Mit der Eröffnung des Marktes am Schrannenplatz beginnt die vierwöchige Weihnachtszeit in Neuburg. Christkind und Oberbürgermeister schicken ihre Grüße.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Auf die Plätze, fertig, Weihnachten: Dieses Gefühl setzte sicher bei dem einen oder anderen Neuburger ein, der bei der feierlichen Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Schrannenplatz mit dabei war. Denn spätestens, wenn die Markthalle und die Weihnachtspyramide auf Knopfdruck im festlichen Licht erstrahlen, weiß jeder: Der Countdown zum Weihnachtsfest hat begonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen