„Es liegt in deiner Hand“: 150 Schüler beenden Mittelschule in Neuburg

Die Mittelschule Neuburg feierte die Verabschiedung ihrer diesjährigen 150 Absolventen. In der festlich geschmückten Aula der Schule versammelten sich Schüler, Eltern, Lehrer und Ehrengäste, um den besonderen Moment gebührend zu feiern. Konrektorin Kerstin Zischler führte durch das Programm und begrüßte zunächst die Schulabgänger, deren Eltern, Familienangehörigen, die Lehrer und Ehrengäste sowie die Saitenmusik und die Band der Mittelschule, die die Feier begleiteten.

Nach der Begrüßung gratulierte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling den Absolventen. Er schenkte jedem einen freien Eintritt ins Brandlbad und ermunterte sie jenseits der Digitalisierung das Leben auch aktiv zu begehen und zu spüren, wie beispielsweise einen Treffer ins Fußballtor.

Im Anschluss hielt die Rektorin der Mittelschule, Anne Graf, eine inspirierende Rede, die unter dem Motto „Es liegt in deiner Hand“ stand. Sie erzählte die „Geschichte vom Bleistift“ (Paulo Coelho), in der ein Junge seine Großmutter fragt, warum sie einen Brief mit der Hand und einem Bleistift schreibe und nicht mit einem Kugelschreiber oder Computer. Darauf erklärt die Großmutter, dass der Bleistift fünf wichtige Eigenschaften habe, die eine bedeutende Rolle im Leben spielen. Hierzu gehören Haltung für eine ordentliche Schrift, aber auch für ein gutes Gelingen des Lebens. Ebenso Ausdauer, die man nicht nur braucht, wenn der Stift beispielsweise abbricht und er gespitzt werden muss, sondern auch, wenn im Leben etwas schief oder anders läuft, als man es sich wünscht.

Feierliche Abschiedszeremonie in der Mittelschule Neuburg

Der kleine Radiergummi ist dazu da, dass man Fehler korrigieren kann. Er steht für den Mut, den man benötigt, um Fehler im Leben zuzugeben und damit zu verbessern. Die letzten beiden Eigenschaften des Bleistifts lassen sich auf den Menschen selbst, seinen Charakter und seine Bedeutung im Leben übertragen. Das Wichtigste des Bleistifts stecke im Inneren und alles, was man schreibe, hinterlasse Spuren, erklärte die Rektorin. „Jeder von euch hat hier an der Schule eine eigene Geschichte geschrieben und Spuren hinterlassen. Ihr habt euren ersten Abschluss gemacht und könnt stolz auf euch sein. Ich bin sehr stolz auf euch“, betonte sie und bedankte sich bei den Schülern, deren Eltern und Lehrern. Jeder Schüler erhalte als Andenken und für die Zukunft mit dem Zeugnis einen Bleistift mit den Aufdrucken „Mittelschule Neuburg“ und dem Spruch „Es liegt in deiner Hand.“

Mit etwas Wehmut blickte Schülersprecherin Lisa Seidel (10bM) zurück auf die Schulzeit, denn vor allem das letzte Schuljahr sei, trotz der Vorbereitung auf den Abschluss, mit den Abschlussfahrten nach Prag und Berlin ein ganz besonderes gewesen. Sie bedankte sich bei den Lehrern und Eltern, die eine wichtige Stütze für die schulischen Erfolge waren, denn vieles sei nicht einfach gewesen, vor allem, wenn man an den Unterricht während der coronabedingten Schulschließungszeiten zurückdenke.

Absolventen der Neuburger Mittelschule erhalten Abschiedsgeschenk

Nach Verteilung der Zeugnisse durch die Klassenleiter erfolgte die Ehrung der zwölf besten Absolventen der verschiedenen Züge der Mittelschule, dem Mittlere Reife Zug, der Regelklassen und der Praxisklasse. Im Namen des Freundeskreises der Mittelschule Neuburg gratulierte die Vorsitzende Silvia Bauer ebenfalls und überreichte jedem einen Gutschein.

Nach einem anschließenden Sektempfang gingen alle ins Kolpingshaus und feierten bei einem festlichen Abschlussball, organisiert und durchgeführt durch den Elternbeirat, weiter. Die Lehrer sorgten mit einem Theaterstück, in dem sie Schüler spielten und die Schülerin Chiara Malchert sich als Lehrerin abmühte, für viel Vergnügen. Die Elternbeiräte Oliver Malchert und Sonja Seidel führten souverän durchs Programm und konnten mit ihren Oskarverleihungen die Ballgäste bis spät in die Nacht begeistern.

Beste Schulabgänger der Mittelschule Neuburg:

Mittlere Reife: Ines Krzeminski (1,1), Sophia Schmidt (1,4), Jonas Szatkowski (1,4)

Qualifizierender Schulabschluss: Sascha Weinberg (1,8), Samira Walter (2,0), Jennifer Waldau (2,0), Maximilian Biber (2,3), Liman Thaqi (2,3), Amar Nama (2,3), Semir Heim (2,6)

Mittelschulabschluss der Praxisklasse: Samira Pongratz (1,0), Lukas Baranowski (1,2)