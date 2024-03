Neuburg

18:30 Uhr

Eskalierter Polizeieinsatz in Neuburg: 46-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt

Plus Ein Neuburger sollte nur eine Mahnung bekommen und wird am Ende von sechs Beamten gefesselt abgeholt. Richter verhängt 3500 Geldstrafe, für den Verteidiger war der Einsatz „von Anfang an rechtswidrig“.

Von Winfried Rein

Die beiden Polizeibeamten wollten einen Neuburger nur darauf hinweisen, dass er seine Ex-Frau in Ruhe lassen soll. Doch dann eskalierte der Besuch zu einem Polizeieinsatz mit sechs Beamten und der Fesselung des 46-Jährigen. Jetzt verurteilte das Amtsgericht Neuburg den Mann wegen Widerstands zu 3500 Euro Geldstrafe.

Die Anklage allerdings zerbröselte im Laufe der Verhandlung. Am Schluss stellte Richter Thorsten Schalk fest, dass es „ein übertriebener Polizeieinsatz“ gewesen war. Beide Seiten hätten ihren Anteil daran gehabt. Am Ende benutzte der Richter das Zitat eines beteiligten jungen Polizeibeamten: „Es ist nicht ideal gelaufen.“

