Passanten entdecken Rauch: Feuerwehr-Einsatz in Neuburger Innenstadt

Feuerwehr-Einsatz in der Neuburger Innenstadt: Weil Passanten Rauch entdecken, müssen Einsatzkräfte in die Weinstraße ausrücken. Der Kommandant hat eine Bitte an die Bürger.

Die Neuburger Feuerwehr musste am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz in der Innenstadt ausrücken. Passanten hatten gegen 10.30 Uhr in der Weinstraße gesehen, wie Rauch aus einem Fenster kommt, berichtet Feuerwehr-Kommandant Markus Rieß. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Essen, das angebrannt war. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Bewohner beziehungsweise die Bewohnerin die Wohnung verlassen und dabei den Topf auf dem Herd vergessen, so Rieß. Nach seinen Angaben befand sich niemand mehr in der Wohnung, niemand wurde verletzt.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen und knapp 20 Einsatzkräften an. Sie schalteten den Herd aus und belüfteten die Räumlichkeiten. Ein größeres Einschreiten war laut Rieß nicht erforderlich. So war der Einsatz nach gut einer halben Stunde beendet. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort. Kommandant Rieß bittet in diesem Zusammenhang darum, dass Bürgerinnen und Bürger im Notfall die 112 wählen, nicht "Feuerwehr Neuburg" googeln und auf der dortigen Nummer anrufen sollen - so wie in diesem Fall, zum wiederholten Male, passiert. (ands)