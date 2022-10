"Esther und Marie": Free Actors Guild zeigt einen irren Trip zum Nordpol

Die Free Actors Guild zeigt im Neuburger Studienseminar mit „Esther und Marie“ eine gelungene Mischung zwischen Tragik und Komik. Weitere Aufführungen geplant.

Von der Nervenklinik zum Weihnachtsmann: Das ist der Plan, den Esther und Marie verfolgen. Doch wie stellt man das an, wenn man eigentlich „irre“ ist, nicht viel mehr als eine Umhängetasche und einen Löffel besitzt und von der Welt da draußen eigentlich gar nicht mehr weiß, wie sie überhaupt funktioniert? Eine mögliche Antwort liefert die Free Actors Guild mit dem Stück „Esther und Marie“, das im Studienseminar Premiere feiert – und beweist, dass Tiefgang und Witz geschmackvoll zusammenpassen.

Die Kost auf der kleinen Bühne ist meist leicht, gut bekömmlich, und zergeht nur allzu zart schmelzend auf der Zunge. Die sechs Darstellerinnen lassen im rasanten Tempo spritzige Charaktere lebendig werden, verstehen sich auf Flachwitze (beim einäugigen Bankräuber wird sich für das Gespräch auf Augenhöhe bedankt) ebenso wie auf bissige Pointen. Doch das Stück entpuppt sich dann doch mehr als Brausebonbon statt als Nugat-Herz, denn hinter der zweifellos süßen Schale versteckt sich ein saurer Kern.

Esther (vor Energie sprühend: Susanne Ilchmann) als wortgewandter Sturkopf trifft auf die schüchterne und betont kindliche Marie (Lucie Schafferhans mit bestechender Mimikarbeit). Beide sitzen sie in der Nervenklinik, lernen sich als Zimmernachbarn kennen. Die zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können, verbindet dann aber doch ein Traum: Sie wollen den Weihnachtsmann finden und daher ganz dringend zum Nordpol reisen.

Free Actors Guild zeigt "Esther und Marie" im Neuburger Studienseminar

Ihnen begegnen dabei Charaktere wie die Kantinenfrau Doris (Kerstin Egerer), ein russischer Flugreisender mit Magenproblemen (Melanie Bauer), die schnippische Flughafenangestellte (Sophie Hammerl) oder der nur Dänisch sprechende Bootsverleiher (Judith Titze). Das Ganze wirkt wie eine verspielt abgedrehte Odyssee, die man nur zu gerne voll Spaß beobachtet.

Doch dann reißt einen das sechsköpfige Ensemble völlig unverblümt aus der „heilen“ Welt, das Licht wird blau, Erinnerungen an die Vergangenheit zeigen eine überraschend düstere Welt, aus der Esther und Marie stammen. Diese Momente stimmen nachdenklich, verleihen der Handlung zugleich eine unerwartete und doch gut passende Tiefe.

So entspinnt sich ein rasanter Trip schon in der Irrenanstalt, wo ein Plan zwischen Kantine, Therapie und Schlafzimmer entwickelt wird, und erst recht in der Außenwelt, denn der Ausbruch aus der Klinik gelingt tatsächlich. Und hier zeigt sich dann auch die einzige Schwäche des Stückes. So wunderbar die einzelnen Orte zum Leben erweckt werden, ist es doch bisweilen schade, dass wirklich gute Szenen von den etwas zu vielen Umbauten unterbrochen werden.

Gelungene Mischung aus Komik und Tragik bei "Esther und Marie" in Neuburg

Der Rest ist ein kurzweiliges Vergnügen, gerade den vier Nebendarstellerinnen gebührt tiefer Respekt, sie springen in kürzester Zeit in unterschiedliche Rollen, wechseln zwischen Dialekt, Geschlecht, Spaß und Ernst scheinbar ganz mühelos. Besonders erwähnt sei hier Kerstin Egerer, die mit einer kurzen Sequenz als von ihrem Mann misshandelte Frau für einen dicken Kloß im Hals sorgt, um nur Momente später als gut gelaunter Dönermann für lautes Lachen im Publikum zu sorgen. Hut ab!

Ob Esther und Marie dann tatsächlich am Nordpol ankommen und auf den Weihnachtsmann treffen, sei an dieser Stelle nicht verraten, so viel dann aber doch: Zum Schluss ist es ein Stück ganz ohne Happy End, mit einem wirklich glücklichen Ausgang.

Weitere Aufführungstermine sind am 23., 28. und 29. Oktober. Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Karten gibt es für zehn Euro an der Abendkasse und bei Spangler Touristik.