"Esther und Marie" kehren zurück: Neue Inszenierung im Studienseminar geplant

Die Free Actors Guild führt im Theater des Neuburger Studienseminars „Esther und Marie“auf. Ein Stück nur mit Frauen und einer guten Portion Humor – ganz eigenem Humor.

Sie sitzen beide in einer Nervenklinik: Esther ist verrückt, Marie hält sich für ein kleines Kind. Die zwei Frauen treffen aufeinander – und entwickeln kurzerhand einen waghalsigen Plan. Nicht nur wollen sie aus der Psychiatrie ausbrechen, sie wollen auch den Weihnachtsmann finden. Am Nordpol selbstverständlich, wo sonst sollte der märchenhafte Geschenkebringer sonst auch leben?! Ob die beiden ihren Plan in die Tat umsetzen können, erfahren die Besucherinnen und Besucher des Stückes „Esther und Marie“, das die Free Actors Guild im Studienseminartheater in Neuburg aufführt.

Neu ist das Stück ja nicht, bereits im Jahr 2017 wurde es im Jugendzentrum in Neuburg gezeigt. Und an der Handlung hat sich diesmal auch nicht viel verändert. Eines aber ist dann doch anders: Alle Rollen sind mit Frauen besetzt. Ein feministisches Stück also? Immerhin geht es darin auch um zwei Frauen, die ihr Schicksal allen Widerständen zum Trotz selbst in die Hand nehmen. Ein bisschen sei es das schon, sagt Lucie Schafferhans, die in die Rolle der Marie und damit eine der beiden Hauptrollen schlüpft. Doch viel mehr wolle man mit dem Stück zeigen, dass auch Frauen lustig sein können – ein immer noch weit verbreitetes Vorurteil in der Welt der Komiker, die nach wie vor von Männern dominiert wird.

Free Actors Guild führt "Esther und Marie" in Neuburg auf

Und diese Frauen brauchen tatsächlich ordentlich Power. Nur die beiden Hauptrollen, die zweite gespielt von Susanne Ilchmann, werden von jeweils einer Darstellerin in Szene gesetzt, alle anderen Rollen werden auf die Schultern der weiteren vier Darstellerinnen Melanie Bauer, Judith Tietze, Sophie Hammerl und Kerstin Egerer verteilt. Und das bedeutet, jede der Mitwirkenden muss in vier bis fünf Rollen schlüpfen – in einem Stück, das gerade einmal 90 Minuten dauert.

„Einen großen Maskenwechsel erlaubt das natürlich nicht, wir müssen mit kleinen Requisiten wie Mützen oder Schnurrbärten arbeiten.“ Denn Männer kommen in dem Stück durchaus vor, nur eben gespielt von Frauen. Na gut, ein bisschen männliche Unterstützung haben die Darstellerinnen dann doch, Valentin Nowak und Marco Matrzek haben Texte eingesprochen, ihre Stimmen sind dann vom Band zu hören.

Versprochen wird eine Geschichte, die den Kontrast zwischen der Klinikwelt und der realen Welt in den Fokus stellt und Humor, der sich an etwas älteres Publikum richtet, zwölf Jahre sollte man dafür mindestens alt sein. Das Stück soll gerade in diesen Zeiten „einfach eine gute Zeit beschert, mit vielen Momenten zum Lachen“, wie Schafferhans meint.

Karten für „Esther und Marie“ gibt es im Vorverkauf bei Spangler Touristik in Neuburg oder an der Abendkasse. Das Stück wird am 22., 23., 28. und 29. Oktober aufgeführt. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.