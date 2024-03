Eurofighter aus Neuburg steht weiter in Stuttgart am Flughafen

Die in Stuttgart gelandete Maschine steht nach wie vor am Flughafen in Baden-Württemberg. Der Kommodore betont: "Der Pilot hat alles richtig gemacht."

Der am Stuttgarter Flughafen außer Plan gelandete Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg, ist nach wie vor außer Dienst und steht weiter auf dem Flugfeld in Baden-Württemberg. Ein Team an Technikern sei damit beschäftigt, die Probleme in der Elektronik zu beheben, heißt es aus dem Geschwader. Wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, sei aktuell nicht klar.

Eurofighter aus Neuburg außerplanmäßig gelandet: "reine Sicherheitsmaßnahme"

Kommodore Jürgen Schönhöfer sagte: "Die Landung war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Es hat niemals ein schwerwiegendes Problem mit dem Luftfahrzeug gegeben." Der Pilot, der mittlerweile in Neuburg zurück sei, habe richtig gehandelt und sich an die Vorgaben gehalten.

Wie berichtet, hatte die außerplanmäßige Landung des Eurofighters in Stuttgart am dortigen Flughafen einen Großalarm ausgelöst. Zahlreiche Feuerwehren aus dem Umland waren verständigt worden. Dadurch wurde die Sicherheitslandung des Kampfjets aus Neuburg öffentlich und erhielt bundesweit Aufmerksamkeit in den Medien. Stuttgart gehört nicht zu den Flugplätzen, die Routine bei der Landung von Kampfjets haben.

Lesen Sie dazu auch