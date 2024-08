Eurofighter-Pilot trainiert: Es wird noch mal laut über Neuburg

Erneut wird der Flugbetrieb des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg für wenige Minuten lauter ablaufen, als sonst. Denn am Dienstag, 6. August, wird erneut ein sogenannter Display-Flug im Himmel über Neuburg stattfinden. Eurofighter-Pilot „Noble“ übt für eine Airshow in Indien im Rahmen der internationalen Übungsreihe Pacific Sky am darauffolgenden Wochenende.

Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe. Um dessen Leistungsfähigkeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wurde das Taktische Luftwaffengeschwader 74 beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland eine Leistungsdemonstration (Flying Display) durchzuführen. Hierfür ist ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm notwendig. Dies umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort.

Zuletzt zeigte das Display-Team bei der RIAT in England, was der Eurofighter kann. Foto: Florian Herrmann

Bei geeigneter Wetterlage ist ein solcher Übungsflug am Dienstag, 6. August, in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr und in der Zeit von 14.15 bis 15.15 Uhr am Flugplatz Neuburg-Zell geplant. Der Flug dauert jeweils zwischen sieben und acht Minuten. Zuletzt hatten die „Kunstflüge“ des Eurofighters über Neuburg gemischte Reaktionen ausgelöst. Während Anwohner unter dem Lärm litten, war die Begeisterung bei zahlreichen Fotografen und Zuschauern groß.

Für Interessenten besteht auch am Dienstag die Möglichkeit, die Leistungsdemonstration von außerhalb des Zaunes zu verfolgen. Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)