Eurofighter-Übungen: Hunderte „Spotter“ am Neuburger Geschwader-Flugplatz

Einige Hundert Schaulustige verfolgten am Montag die Eurofighter-Übungen am Flugplatz des Neuburger Geschwaders.

Am Montag waren am Himmel über Neuburg spektakuläre Flugmanöver zu sehen. Wie angekündigt, haben Piloten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 Flugübungen mit dem Eurofighter durchgeführt. Das hat natürlich zahlreiche Schaulustige angelockt. Einige Hundert Zaungäste verfolgten die Präsentation der Eurofighter-Piloten am Flugplatz des Neuburger Geschwaders. (rew)

