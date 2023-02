Neuburg

18:00 Uhr

Eurofighter und Windenergie: Passt das in Neuburg zusammen?

Plus Der geplante Bau von Windrädern auf dem Hainberg wird von der Bundeswehr abgelehnt. Die Gründe sind für Außenstehende schwer nachvollziehbar.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Beim Anblick eines Eurofighters des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, der bei sonnigem Wetter fast senkrecht in den Himmel steigt, möchte man kaum glauben, dass ein Windrad auf dem Hainberg die Sicherheit dieser Kampfflugzeuge beeinträchtigen könnte. Tatsächlich aber schauen Flugplatzbetreiber, ob ziviler oder militärischer Natur, mit Argusaugen auf derartige Bautätigkeiten in ihrem Umfeld. So auch rund um den Neuburger Fliegerhorst.

