European Allstars besuchen Neuburg: Beim Blues zieht Europa an einem Strang

Im Birdland in Neuburg sind die European Allstars zu Gast. Sie verbinden in ihrer Musik zahlreiche Länder.

Plus Die European Allstars beweisen bei einem hinreißenden Gastspiel im Birdland, dass der Jazz längst keine amerikanische Domäne mehr ist und Länder wirkungsvoller verbindet, als die Politik.

Von Reinhard Köchl

Europäischer Jazz – bis vor einigen Jahren klang das noch so surreal wie japanischer Jodler. Oder im direkten Umkehrschluss: amerikanische Klassik. Viele Musiker in den USA hatte nur ein müdes Lächeln oder Blicke der Verachtung für jeden Kollegen aus der Alten Welt übrig, der sich an „ihrer“ ureigenen Kunstform vergriff. Dass jede der vorhin genannten Kombinationen in der globalisierten Gegenwart längst zur Normalität geworden ist, daran ändern auch individuelle Geschmacksfragen nichts. Der Fall der European Allstars, die dem bis auf den letzten Platz gefüllten Neuburger Birdland-Jazzclub am Wochenende ihre Aufwartung machten, ist jedenfalls der schlagende Beweis dafür, dass es nicht mehr um Herkünfte geht, sondern einzig um individuelle Fertigkeiten und Virtuosität.

Beides ist bei den beiden Birdland-Stammgästen Martin Sasse aus Köln (Piano) und Bernd Reiter aus Wien (Schlagzeug), dem Stuttgarter Bassisten Mini Schulz sowie dem ungarischen Tenorsaxofonisten Gábor Bolla und dem italienischen Trompeter Stefano Belmondo sowieso im Überfluss vorhanden. Die fünf bilden ein EU-Quintett im allerbesten Wortsinn, das gar prächtig miteinander harmoniert, sich frei von jedweden Egoismen bewegt und das Amerikaner bei geschlossenen Augen leicht mit eingespielten „Cats“ aus Uptown Manhattan oder Detroit verwechseln könnten. Vor allem Bolla, der sich im Gegensatz zu seinem Regierungschef als mannschaftsdienlicher Europäer versteht, eine Reinkarnation seines großen Vorbildes John Coltrane, zertrümmert die Themen wie mit einem Meißel, um sie dann zum Schluss auf liebevoll akkurate Weise wieder zusammenzubauen. Manchmal hört man in den freien Improvisationen noch eine Spur Bartok oder Liszt, aber seine Haupteinflüsse zieht der 35-jährige Hotblower klar von seinen persönlichen Säulenheiligen Stan Getz, Ben Webster, Coltrane und auch Sonny Rollins.

