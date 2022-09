Events an jeder Ecke: Das ist am Wochenende im Raum Neuburg geboten

Feste, Aktionen und ein Open Air: Im Raum Neuburg sind am kommenden Wochenende zahlreiche Veranstaltungen geboten. Hier ein Überblick.

Sie wissen noch nicht, was Sie am kommenden Wochenende unternehmen sollen? Kein Problem – die Auswahl ist groß. Im Raum Neuburg ist in den kommenden Tagen einiges geboten. Hier ein Überblick, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit:

Am Sonntag findet der erste Hof- und Garagenflohmarkt in der Oberen Altstadt von Neuburg statt. Aktuell angemeldet sind rund 20 Haushalte, die von 13 bis 18 Uhr alte Schätze zum Verkauf anbieten. Gekennzeichnet sind alle teilnehmenden Grundstücke mit einem aufgeklappten Regenschirm. Zusätzlich finden Interessierte unter www.zerowaste-neuburg.de eine Karte mit den Adressen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer sich noch anmelden möchte, kann das mit einer Mail an info@zerowaste-neuburg.de tun.

Am Samstag und Sonntag verwandelt sich die Marktstraße in Rennertshofen wieder in eine bunte Festmeile – zum ersten Mal seit sechs Jahren findet wieder das Marktfest statt. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr mit einem Standkonzert der Marktkapelle Rennertshofen vor der Pfarrkirche. Im Anschluss folgt der Bieranstich durch Bürgermeister Georg Hirschbeck. Am Samstagabend können Feuershow und Feuerwerk bestaunt werden. DJ und Fischer’s Friends heizen mit Musik ein zum Feiern bis in die Nacht. Ein Höhepunkt ist die Bulldog-Oldtimerschau am Sonntag: Alle Besitzer von mindestens 40 Jahre alten Oldtimer-Bulldogs sind eingeladen, ihr Gefährt ab 9.30 Uhr in der Marktstraße zu präsentieren und an der Ausfahrt ins Umland um 13 Uhr teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Als kulturelle Besonderheiten stehen an beiden Tagen historische Rennertshofener Filmvorführungen im alten Kino sowie besonders für die Kinder der „Zauberer-Schnitzel“-Film auf dem Programm.

Veranstaltungen im Raum Neuburg: Das ist am Wochenende geboten

Der Biergarten im Neuburger Rödenhof wird am Samstag, 10. September, das erste Mal zum „Traumgarten“ – ein Elektro-Open-Air, veranstaltet von Michael Dünstl und Stefan Lindenthal. Los geht es um 14 Uhr, getanzt wird bis Mitternacht. Die Party findet bei jeder Witterung statt, der überwiegende Teil des Geländes ist überdacht. Karten gibt es im Vorverkauf sowie an der Abendkasse bis 18 Uhr. Alle weiteren Infos findet man auf der öffentlichen Facebook-Seite des Open Airs, unter www.facebook.com/traumgartenopenair.

Im Freilichtmuseum am Haus im Moos im Karlshulder Ortsteil Kleinhohenried findet am Sonntag, 11. September, wieder das Kartoffelfest statt. Von 10 bis 17 Uhr bietet die Stiftung Donaumoos ein buntes Programm. Dieses beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück im Rosinger Hof und dem von den Oldtimerfreunden Königsmoos betreuten Schleppertreffen. Jeder Fahrer und jede Fahrerin mit historischem Schlepper hat freien Eintritt und bekommt ein Paar Weißwürste. Wer historische Geräte zum Kartoffelanbau mitbringt, darf im Festzug mitfahren und bekommt ein Getränk extra. Der Einlass für die Schlepper ist von 9 bis 13 Uhr. Dazu spielt die Königsmooser Musi auf. Um 13 Uhr ist die Begrüßung, zu der sich die Bayerische Kartoffelkönigin Michelle I. angekündigt hat. Gegen 13.30 Uhr ziehen die Kartoffelbäuerinnen und -bauern des Kulturhistorischen Vereins Donaumoos sowie die Oldtimerschlepper samt Kartoffelkönigin in die Museumsstraße ein. Gegen 15 Uhr ist auf dem Museumsfeld die Kartoffelernte geplant. Besucher können mitmachen und sich eine Tüte frischer Kartoffeln mitnehmen.

Der Tag des offenen Denkmals findet am Sonntag, 11. September, statt. Zahlreiche sehenswerte Denkmäler im Landkreis öffnen an diesem Tag ihre Türen für Besucher. Alle Angebote erfordern keine Anmeldung und sind kostenfrei. Programm unter: www.tag-des-offenen-denkmals.de/.

Als Appell gegen die Auwald-Zerstörung durch eine zweite Donaubrücke veranstaltet das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“ einen „Sinnesweg“. Dieser startet am Sonntag um 15.30 Uhr am Parkplatz des Sportgeländes des TSV Neuburg und führt durch den Englischen Garten.

Diese Veranstaltungen finden im Raum Neuburg statt

Zum bundesweiten Kinofest am 10. und 11. September bietet auch der Kinopalast Neuburg ein besonderes Angebot: Jeder Film kostet am Samstag und Sonntag nur je fünf Euro, egal welcher Platz.

Die viel besuchte Kapelle „Maria im Gnadenfeld“ am Kahlhof feiert am kommenden Sonntag, 11. September, ihr Patrozinium traditionell mit dem Kahlhoffest. Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem Festgottesdienst, der musikalisch von der Rohrenfelser Blaskapelle gestaltet wird. In dieser Feier wird Pfarrer Kohler auch die neue Pastoralassistentin der Pfarreiengemeinschaft, Laura Kolb, vorstellen. Zur Andacht um 14.30 Uhr kann jeder gerne religiöse Gegenständen zum Segnen mitbringen. Den festlichen Abschluss bildet um 19.30 Uhr die Lichterprozession rund um die Kapelle.

Erstmals findet am kommenden Samstag, 10. September, das internationale Donaucleanup als koordinierte Aktion am internationalsten Fluss der Erde statt. Wie bereits angekündigt, ist es das Ziel der Aktion, die Ufer der Donau von Müll zu befreien und diesen so vor einem Eintrag in den Fluss und damit ins Schwarze Meer zu bewahren. Noch schwämmt die Donau täglich vier Tonnen Plastik dorthin. Wer mitmachen möchte beim Donaucleanup, möchte sich bitte bei der Stabsstelle Umwelt der Stadt Neuburg, Telefon 08431/55-2109 oder E-mail umwelt@neuburg-donau.de anmelden oder soll einfach um 10 Uhr zur Schlösslwiese kommen. Dort werden Müllsäcke und Handschuhe ausgegeben. Gesammelt wird bis 11.30 Uhr, danach wird ein Gruppenfoto gemacht und als Dank fürs Sammeln gibt es einen kleinen Imbiss (belegte Semmel und Getränk).