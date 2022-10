Neuburg

Events mit Aussicht: Panoramasaal am Schrannenplatz wird nun vermietet

Tagen und Feiern mit Aussicht: Aus dem Fenster des Panoramasaals im Ärztehaus am Schrannenplatz blickt man auf das Neuburger Schloss.

Plus Im Ärztehaus am Neuburger Schrannenplatz hat sich etwas getan. Der Panoramasaal wurde hergerichtet und kann gebucht werden. Wie sich der Gebäudekomplex ansonsten entwickelt.

Der komplette Schrannenplatz ist von hier im Blickfeld, ebenso wie das Neuburger Schloss – es gibt in dieser Stadt schlechtere Aussichten. Wer die im Rahmen einer Veranstaltung genießen möchte, hat ab sofort die Möglichkeit dazu. Es geht um den Panoramasaal im Ärztehaus am Schrannenplatz. Der war zuletzt ungenutzt. Jetzt hat Inhaber Mattias Fischer-Stabauer den Bereich vermietet. Das eröffnet denjenigen, die in der Region Räumlichkeiten für Seminare oder Feiern suchen, neue Möglichkeiten.

