Ex-OB-Kandidat Frank Thonig zieht sich aus der Spitze von Wind zurück

Plus 2020 kandidierte Frank Thonig für die Vereinigung Wind für den Neuburger OB-Posten. Nun zieht er sich aus der Wind-Spitze zurück. Wie er den Schritt begründet.

Die „Wähler Initiative Neuburg Donau“, kurz „Wind“, stellt sich zur Halbzeit der Wahlperiode neu auf. Der bisherige Vorsitzende Frank Thonig tritt kürzer und hat sein Amt abgegeben. Künftig wird Franziska Hildebrandt, die neben Thonig für Wind im Stadtrat sitzt, die Vereinigung anführen. In dieser stellen sich damit bereits die ersten Weichen für die in knapp drei Jahren anstehenden OB-Wahlen.

Es gehe ihm um eine persönliche Neuausrichtung, sagt Thonig auf Nachfrage unserer Redaktion. Die politische Arbeit im Stadtrat und als Finanzreferent empfinde der ehemalige OB-Kandidat als Bereicherung, er freue sich auf Sitzungen und den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Der 62-Jährige fühle sich selbst und die Wind-Fraktion wertgeschätzt, er und Stadtrats-Kollegin Hildebrandt würden sich demokratisch einbringen, auch wenn man das politische Gewicht bei zwei von insgesamt 30 Stimmen "realistisch betrachten" müsse.