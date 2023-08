Neuburg

Experte will Uhr am Bahnhof Neuburg nach zehn Jahren zum Laufen bringen

Seit über zehn Jahren zeigt die Uhr am Bahnhof Neuburg auf 9.44 Uhr. Sie steht still.

Plus 9.44 zeigt die Uhr am Bahnhof in Neuburg - seit über zehn Jahren. Jetzt scheint eine Lösung des emotional diskutierten Themas greifbar nah. Uhrmacher Benjamin Hauber erklärt, warum.

Von Reinhard Köchl

Herr Hauber, die Bahnhofsuhr in Neuburg ist seit gut zwei Jahren außer Betrieb. Wo liegt das Problem?



Benjamin Hauber: Die große Bahnhofsuhr in Neuburg bekommt keinen Strom mehr, weil die Deutsche Bahn die Versorgung gekappt hat.

Haben Sie eine Erklärung dafür?



Hauber: Ich möchte darüber nicht spekulieren. Die Besitzverhältnisse der Uhr haben ja mit dem Verkauf des Gebäudes an einen privaten Besitzer gewechselt. Dadurch entfiel jegliche Wartungs- und Instandhaltungsverpflichtung für die Bahn.

