Experten bereiten Sprengung der Arco-Felsnase in Neuburg vor

Die Arco-Felsnase am Neuburger Donauufer wird aus Sicherheitsgründen weggesprengt. Derzeit laufen die Vorbereitungen hierfür.

An der Arcogrotte am Neuburger Donauufer hat am Dienstag die erneute Felssicherung begonnen. Spezialisten aus Österreich bohren bis zu zwei Meter tiefe Löcher in das Gestein, um mehrere kleine Sprengungen vorzubereiten. So soll der Felsvorsprung abgetragen werden. Gesprengt wird voraussichtlich in den kommenden Tagen – mit einem Sicherheitsabstand von 300 Metern. (rew)

