Explodierende Lebensmittelpreise: Essen gehen in Neuburg wird teurer

Durch die steigenden Lebensmittelpreise müssen Restaurant-Besucher derzeit tiefer in die Tasche greifen.

Plus Mit dem Ukraine-Krieg steigen in vielen Branchen die Kosten – auch im Raum Neuburg. Worauf sich Kundinnen und Kunden im Bereich Lebensmittel einstellen müssen.

Brot, Eier, Gemüse, Käse: Für den Wocheneinkauf landen bei den meisten Kundinnen und Kunden fast immer dieselben Lebensmittel im Wagen. Doch sobald das letzte Produkt gescannt ist, kommt bei vielen die bittere Ernüchterung: Um teilweise mehr als ein Drittel sind die Preise gestiegen. Auch in und um Neuburg müssen die Menschen in diesen Tagen tiefer in die Taschen greifen – egal ob im Supermarkt, beim Bäcker oder im Restaurant.

