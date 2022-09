Neuburg

20:00 Uhr

Explodierende Preise: Bäcker im Raum Neuburg fürchten um ihre Existenz

Plus Die Preise für Energie und bestimmte Lebensmittel explodieren, was besonders Bäcker belastet. Betroffene aus dem Raum Neuburg über dunkle Aussichten und Taktiken in der Krise.

Von Andreas Zidar

Es sind verrückte Zeiten. Zeiten, in denen sich der Neuburger Bäckermeister Anton Göbel junior darüber freut, dass er nach jetzigem Stand „nur“ das Doppelte für Energie ausgeben muss. „Glück im Unglück“ sei das, so Göbel. Manch anderer berichtet derzeit von zehnfachen Summen, die er für Strom und Gas zu zahlen hat. Die explodierenden Energiekosten belasten alle, eine Berufsgruppe ist – neben anderen – besonders betroffen: Bäcker. Die brauchen jeden Morgen viel Energie, um ihre Waren in den Öfen zu backen. Aber nicht nur wegen der Strom- und Gaspreise erleben Göbel und seine Kollegen momentan schwere Zeiten. Die Verteuerung vieler Zutaten bringt Bäckereien ebenfalls in Nöte, auch in der Region.

