Externe Ladekarten für E-Autos sorgen bei Stadtwerken für Kundenanstieg

Externe Ladekarten werden bei den Neuburger Stadtwerken nun anerkannt und machen das Bezahlen an E-Ladesäulen der Stadtwerke noch einfacher. Das treibt die Nutzung nach oben.

Die Stadtwerken Neuburg sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, den Service für ihre Kunden zu verbessern, auch wenn es darum geht, Ladevorgänge an den E-Ladesäulen der Stadtwerke zu bezahlen. Seit wenigen Wochen kann man jetzt Ladevorgänge nicht mehr nur per App, sondern auch mit externen Ladekarten begleichen. Dies wurde möglich, nachdem die Stadtwerke Neuburg Mitglied in einem Verbund von Ladesäulenanbietern wurden, die ihre Ladekarten bundesweit und international anerkennen.

Das neue Angebot gibt es seit dem 11. Juli und es wurde sofort von Kundinnen und Kunden angenommen, die Ladezahlen steigen seitdem beständig. So hat man bis Ende August 390 Ladevorgänge registriert, bei denen 6855 Kilowattstunden abgenommen wurden. In dem zu Ende gegangenen Monat August machte sich die Ferienzeit bemerkbar, hier wurde weniger Strom an den Ladesäulen der Stadtwerke Neuburg getankt. Trotzdem: Mit 3556 Kilowattstunden war es die doppelte Menge wie im August 2022.

Neue Ladekarten für E-Säulen der Neuburger Stadtwerke gut angenommen

Darüber freut sich auch Stadtrat und Werkausschussmitglied Gerhard Schoder, der die Idee einer Bezahlmöglichkeit mit externen Ladekartenanbietern hatte. „E-Mobilisten können jetzt Strom bei den Ladesäulen der Stadtwerke tanken und mit einer der vielen gebräuchlichen Karten zahlen. Ein Angebot, das vor allem für Touristen, Besucher der Stadt und Durchreisende von Vorteil ist“, so Gerhard Schoder.

Die Stadtwerke Neuburg haben derzeit zehn Ladesäulen mit 19 Ladepunkten in Betrieb und bauen ihr Angebot an Ladepunkten weiter aus. Beim Amtsgericht in der Neuburger Altstadt sind am Dr.-Reiter-Weg neue Ladesäulen in Planung. Noch ein Tipp von Stadtwerke-Stromnetzmeister Marcus Röttel: Kundinnen und Kunden sollten sich einfach die App „echarge+“ herunterladen, sich registrieren, eine Bezahlart hinterlegen und schon kann man sein Fahrzeug an allen Ladepunkten der Stadtwerke Neuburg an der Donau problemlos laden. (AZ)

