Neuburg

20:56 Uhr

Extra-Kurse in Neuburg: Trotz Corona sollen Kinder schwimmen lernen

Eltern der Neuburger Grundschule am Schwalbanger haben in Eigenregie Schwimmkurse organisiert und helfen selbst mit – im und am Becken. Hier begleitet Elternbeiratsvorsitzende Birgit Firl einen Jungen durch das Wasser.

Plus Wegen Corona können viele Kinder nicht schwimmen. Eltern der Grundschule am Schwalbanger in Neuburg haben in Eigenregie Kurse organisiert. Davon sollen auch andere Kinder profitieren.

Von Andreas Zidar

Christiane Neumaier steckte gerade ein Stäbchen in die Nase von Maik Müller. Das war die passende Gelegenheit, um die entscheidende Frage zu stellen. So oder so ähnlich kann man es sich vorstellen, wie das ganze Projekt ins Laufen kam. Neumaier, Mitglied im Elternbeirat der Grundschule am Schwalbanger, arbeitete im Neuburger Schnelltestzentrum, und hatte den örtlichen Bäderbetriebsleiter vor sich sitzen. Genau der richtige Moment, um zu fragen, ob sich ein Vorhaben des Elternbeirats im Parkbad realisieren lässt. Ist es, wie sich herausstellte, und seit vergangener Woche läuft es.

