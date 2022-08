Extreme Trockenheit: Das THW hilft beim Gießen in Neuburg

Hitze und Trockenheit setzen den Bäumen und Pflanzen in Neuburg zu. Für drei Wochen rückt nun das THW an, um besonders vertrocknete Stellen zu bewässern.

Normalerweise rückt das Technische Hilfswerk (THW) bei zu viel Wasser an, Stichwort Hochwasser. In Neuburg sind die Helfer nun im Einsatz, weil es zu wenig Wasser gibt. Hitze und Trockenheit setzen den Bäumen und Pflanzen im Stadtgebiet zu. Die Stadt warnte zuletzt vor einer dauerhaften Schädigung oder gar dem kompletten Absterben mancher Bäume, und bat um Unterstützung beim Gießen. Dieser Hilferuf stieß bei der Neuburger THW-Ortsgruppe auf offene Ohren. Nach Rücksprache mit der Stadt rücken die Helfer nun für drei Wochen regelmäßig zur Bewässerung an, um die Stadtgärtnerei zu unterstützen.

THW hilft beim Gießen in Neuburg

Auftakt zur Gießaktion, die für das Neuburger THW bisher einmalig ist, war am Mittwoch am Sèter Platz. Die dortigen Bäume vor dem Bücherturm haben in den vergangenen Wochen besonders gelitten. Einige haben bereits ihr Laub abgeworfen. Die Helfer ließen ihr gesamtes mitgebrachtes Wasser – insgesamt 4000 Liter – in den vertrockneten Boden fließen. Jeder Baum bekam 100 Liter, und nach dem Absickern weitere 100 Liter, wie Gruppenführer Christoph Schiele berichtete.

So sah es bis vor Kurzem vor dem Bücherturm aus. Einige Bäume haben aufgrund der Trockenheit bereits ihre Blätter verloren. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

Das THW fuhr mit einem Einsatzwagen vor, den es so erst seit wenigen Wochen gibt. Die Helfer haben in Eigenregie einen Materialwagen umgebaut und vier Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von je 1000 Liter auf der Ladefläche installiert. Der Wagen war eigentlich dafür gedacht, bei Einsätzen die Feuerwehr mit Löschwasser zu unterstützen. Die Konstruktion ist nun optimal für die Bewässerung geeignet – ein praktischer Zufall.

Damit wird das THW nun in den kommenden drei Wochen – jeweils Dienstag, Donnerstag und Samstag – an verschiedenen Stellen in der Stadt bewässern, neben dem Sèter Platz unter anderem am Karlsplatz.

