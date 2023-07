Fahranfänger muss in Neuburg Jeep ausweichen und fährt gegen Randstein

Ein junger Autofahrer muss in Neuburg einem Jeep ausweichen, der wohl zu mittig unterwegs ist, und fährt gegen den Randstein. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Neuburger mit seinem Auto die Schützenstraße in Neuburg in Richtung Hirschenstraße. In der dortigen Engstelle auf Höhe der Hausnummer 172 kam dem Neuburger laut Angaben der Polizei ein grüner Geländewagen, vermutlich ein Jeep, entgegen. Der Fahranfänger musste, da der Geländewagen angeblich zu weit mittig fuhr, nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern.

Unfall in Neuburg: Jeep fährt offenbar zu mittig

Hierbei fuhr der Neuburger mit seinem rechten Vorderrad gegen einen Randstein. Der Fahrer des Geländewagens setzte unterdessen unbeirrt seine Fahrt fort. Der Sachschaden am Auto des Neuburgers wird laut Polizei auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)