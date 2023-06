Fahrer eines Elektro-Rollstuhles flieht vor Polizeikontrolle

Die Polizei Neuburg will einen Mann auf einem Krankenfahrstuhl kontrollieren. Doch der will den Vorteil seines Gefährts nutzen und durch schmale Gassen fliehen.

Ein Mann, der mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl mitten der Nacht in der Neuburger Innenstadt unterwegs war, hat nun Ärger mit der Polizei. Die Beamten wurden gegen 4 Uhr in der Eybstraße auf den Mann aufmerksam. Sie wollten ihn kontrollieren, doch der Mann versuchte sich dem zu entziehen, indem er in schmalere Gassen auswich.

Neuburg: Mann flieht mit Elektro-Rollstuhl vor der Polizei

Ein motorisierter Krankenfahrstuhl ist ausschließlich für Menschen mit Behinderung vorgesehen und fährt bis zu 15 Kilometern pro Stunde schnell. Der Fluchtversuch in Neuburg mit dem schmalen Fahrzeug hatte aber keinen Erfolg, denn die Beamten konnten den Mann kurze Zeit später stoppen. Dann wurde auch klar, warum der 50-Jährige die Kontrolle vermeiden wollte: Er war betrunken. Der Test ergab einen Wert von 0,6 Promille. Jetzt muss er mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Letzteres gilt allerdings wohl für andere Fahrzeuge, nicht für den Krankenfahrstuhl. (AZ)

Lesen Sie dazu auch