Fahrerflucht in Bergen: Polizei sucht Verursacher

In Bergen ist ein geparktes Auto angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer aus Neuburg hat am vergangenen Dienstag in Bergen eine unschöne Überraschung erlebt. Sein BMW wurde angefahren.

Der Neuburger stellte seinen grauen BMW ordnungsgemäß am rechten Fahrbandrand am Kirchplatz in Bergen gegen 8.50 Uhr ab. Als der Besitzer gegen 16.20 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren linken Türe fest. Der Schaden beläuft auf rund 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)

