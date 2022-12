Fahrerflucht in der Neuburger Luitpoldstraße: Polizei sucht Beteiligte

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet eine Unfallflucht in der Neuburger Luitpoldstraße. Die Polizei sucht den Geschädigten sowie weitere Zeugen.

Am Donnerstag, 1. Dezember, gegen 13.30 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge am Obergeschoss des Parkdecks in der Neuburger Luitpoldstraße ein Verkehrsunfall wahrgenommen. Beim Ausparken fuhr laut Polizei ein weißer VW Transporter mit seinem Fahrzeugheck gegen die Fahrzeugfront eines geparkten weißen Tesla. Das geparkte Fahrzeug wurde hierbei laut dem Zeugen beschädigt. Der Fahrer des VW Transporter wurde vom Zeugen auf den Unfall angesprochen.

Er entfernte sich anschließend trotzdem, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle. Die Polizei konnte den geschädigten Tesla im Nachgang nicht mehr am Parkdeck feststellen. Daher werden der Geschädigte und eventuell weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter der Rufnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)