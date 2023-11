Fahrerflucht in Neuburg: Polizei sucht nach einem roten Auto

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Gärtnerstraße in Neuburg ein Fahrzeug angefahren. Der Schaden liegt bei rund 800 Euro.

Am Samstagmittag ist ein schwarzer Opel Corsa, der in der Gärtnerstraße in Neuburg abgestellt war, von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren worden. Der Verursacher fuhr laut Polizei davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der gesicherten Lackspuren dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben.

Die Polizei Neuburg sucht nach einer Fahrerflucht Zeugen

Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzten. (AZ)