Fahrerflucht in Neuburg: Unbekannter beschädigt Seitenspiegel "im Vorbeifahren"

Ein unbekannter Autofahrer hat vermutlich im Vorbeifahren den Seitenspiegel eines in Neuburg am Straßenrand geparkten Autos beschädigt. Das teilt die Polizei Neuburg mit. Der Golf war in der Gustav-von-Philipp-Straße abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)