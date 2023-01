Fahrrad-Club ADFC will Ortsgruppe in Neuburg gründen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) will eine Ortsgruppe in Neuburg gründen. Das sind die Ziele dahinter.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC Kreisverband Ingolstadt lädt alle Mitglieder und interessierte Radfreunde am Freitag, 3. Februar, zur Gründung der ADFC-Ortsgruppe Neuburg ein. Beginn ist um 19 Uhr im Nebenzimmer des Gasthofes Pfafflinger. Die neue Ortsgruppe will zukünftig laut Mitteilung die Zusammenarbeit mit der Kommune intensivieren und gemeinsam die Infrastruktur fahrradfreundlicher gestalten. Die Belastung durch den Autoverkehr in der Stadt sei groß. Pendler und Schüler fahren jeden Morgen überwiegend auf Hauptstraßen ohne Radwege durch das Stadtzentrum und mittags bzw. abends zurück. Gute Radwege können mehr Menschen aufs Rad bringen und so für Entlastung sorgen, heißt es. Die Stadt Neuburg ist Mitglied in der Arbeitsgruppe fuß- und fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK Bayern), allerdings bisher ohne erkennbare Ergebnisse, so der ADFC.

Welche Verbesserungen aus Sicht der Radfahrenden vor Ort konkret nötig sind, will der ADFC gemeinsam mit allen Beteiligten erarbeiten. Geplant sind regelmäßige Treffen der Ortsgruppe, bei denen sich die Teilnehmenden über das ganze Spektrum des Fahrradfahrens austauschen können. Ob Erlebnisberichte von Radreisen, Techniktipps, Erfahrungen mit Lastenrädern oder die Organisation von Radtouren und Fahrsicherheitstrainings – alle sollen ihre Erfahrungen und Ideen einbringen. Der Spaß am Radfahren soll dabei eine wesentliche Rolle spielen. Die Ortsgruppe ist offen für alle, ob ADFC-Mitglied oder nicht. (AZ)