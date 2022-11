Fahrrad im Wert von 500 Euro in Neuburg gestohlen

Der Neuburger Polizei wurde ein Fahrraddiebstahl in Neuburg gemeldet.

In Neuburg ist ein Fahrrad gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Im Zeitraum vom 8. November um 13 Uhr bis 10. November um 7.30 Uhr, wurde am Fahrradständer vom Schulgelände an der Pestalozzistraße das abgesperrte Fahrrad gestohlen.

Es handelt sich hier um ein graues Herrenfahrrad, Marke Hercules, mit einem auffallenden roten Lenker. Der Wert des Fahrrades beträgt laut Polizei rund 500 Euro. (AZ)