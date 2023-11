Neuburg

Fahrrad vor Café in der Neuburger Färberstraße gestohlen

Der Eigentümer stellte sein Trekkingrad vormittags vor einem Café in der Färberstraße in Neuburg ab.

Mitten am Tag ist in der Färberstraße ein Fahrrad gestohlen worden. Der Eigentümer stellte sein Trekkingrad am Donnerstagvormittag vor dem Café ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Fahrrad in der Färberstraße in Neuburg gestohlen Als der Mann nach einer Dreiviertelstunde wieder nach Hausen fahren wollten, war das Fahrrad im Gesamtwert von über 600 Euro verschwunden. Das graue Trekkingrad ist von der Marke Pegasus. Die Polizei nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

