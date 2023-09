Fahrraddieb in Neuburg schlägt erneut zu

Wieder ist ein Mountenbike geklaut worden. Dieses Mal schlug ein Dieb in der Franz-Boecker-Straße zu.

Wieder ist ein Rad in Neuburg geklaut worden. Am Freitag zwischen 9 Uhr und 18 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein in der Franz-Boecker-Straße unversperrt abgestelltes Mountainbike der Marke „Cube“ in der Farbe Weiß. Der Schaden dürfte um die 2500 Euro liegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Tel.: 08431/67110 entgegen. (AZ)

