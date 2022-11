Fahrraddieb wird in Neuburg festgenommen und zeigt den Hitlergruß

Die Polizei erwischt in Neuburg einen Mann, der zwei Fahrräder gestohlen hat. Im Verlauf der Polizeikontrolle zeigt der Neuburger den Hitlergruß.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.55 Uhr ist einer Streifenbesatzung in Neuburg an der Donauwörther Straße ein Fußgänger aufgefallen, der zwei Fahrräder mit sich schob. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass er die beiden Fahrräder der Marke „Sprick“ und „Pegasus“ kurz zuvor im Stadtgebiet Neuburg entwendet hatte. Wo genau, konnte er jedoch nicht mehr angeben.

Mann klaut in Neuburg Fahrräder und zeigt den Hitlergruß

Im Verlauf der Kontrolle zeigte der alkoholisierte 43-jährige Neuburger den eingesetzten Beamten den „Hitlergruß“. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Die möglichen Geschädigten der Fahrraddiebstähle werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (AZ)