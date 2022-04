Fahrraddiebe im Neuburger Stadtgebiet unterwegs

Und plötzlich ist das Fahrrad weg: Mehrere Diebstähle von Drahteseln meldet die Polizei in Neuburg. Ein Geschädigter erkannte sein Rad in der Stadt wieder. Der Jugendliche darauf war allerdings flugs weg.

Fahrraddiebe waren im Neuburger Stadtgebiet unterwegs Drei Fälle wurden bei der Polizeiinspektikon angezeigt.

Der erste ereignete sich im Zeitraum zwischen 8. und 25. April am Neuburger Bahnhof. Ein Mann hatte dort über die Ferien sein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke „Serious“ bei den Fahrradständern abgestellt. Das Rad wurde im Tatzeitraum durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Am 27. April sah der Geschädigte einen Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren im Stadtgebiet mit seinem Fahrrad fahren. Der war allerdings zu schnell wieder weg, um ihn ansprechen zu können. Der Wert des Fahrrads liegt bei rund 250 Euro.

Der zweite Diebstahl ereignete sich am 20. April, einem Mittwoch, zwischen 6.25 und 15.35 Uhr ebenfalls am Bahnhof in Neuburg. Entwendet wurde das blau-rosa Trekkingrad einer 18-jährigen Rainerin im Wert von rund 300 Euro.

Am Spitalplatz spielte sich schließlich Diebstahl drei ab. Zwischen 25. und 26. April. Die Geschädigte, eine 15-Jährige, hatte ihr Mountainbike Marke "Bulls" in den Farben Schwarz/Gelb am Montag um 7.30 Uhr dort abgestellt und abgesperrt. Am nächsten Morgen stellte sie den Diebstahl des Fahrrades fest. Der Schaden beträgt rund 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise in allen drei Fällen erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (nr)