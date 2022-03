Fahrräder für Afghanen in Neuburger Gemeinschaftsunterkunft gesucht

Im Neuburger Stadtrat geht es um diverse Hilfsangebote. Eine Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine ist geplant. Und auch afghanische Flüchtlinge brauchen Unterstützung.

Es ist eine Zeit der Solidarität. Seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, scheinen sich viele Menschen vermehrt auf das Miteinander zu besinnen. Auch in Neuburg gibt es seit Wochen die verschiedensten Angebote und Aktionen, um den Menschen im Kriegsgebiet zu helfen oder Geflüchtete im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen aufzunehmen.

Neben den zahlreichen Hilfsangeboten will die Stadt nun auch ein visuelles Zeichen setzen, um sich mit den Menschen in der Ukraine zu solidarisieren. Stadträtin Franziska Hildebrandt (WIND) regte an, eine Mahnwache für die Ukraine zu organisieren. „Es braucht eine öffentliche und politische Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“, meinte die Stadträtin und bot gleichzeitig an, dass WIND diese Mahnwache organisieren könnte. Als mögliche Daten schlug Hildebrandt den 30. März oder 4. April vor, an einem der Tag könnten sich dann Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Mahnwache vor der Harmonie positionieren und ein Zeichen gegen den Krieg setzen.

Neuburger wollen Mahnwache gegen Ukraine-Krieg organisieren

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling begrüßte diesen Vorschlag, der in seinen Augen richtig und gut sei. In diesem Zug wies das Stadtoberhaupt außerdem darauf hin, dass bereits zahlreiche Wohnungen von Bürgerinnen und Bürgern gemeldet worden wären, in denen Flüchtlinge aus der Ukraine unterkommen könnten. Allerdings gebe es zu diesem Zeitpunkt noch keine Zuweisung vonseiten des Landratsamtes, Vermittlungen seien bisher nur privat erfolgt. Das Verfahren bezüglich der Wohnungsvergabe laufe aber.

Eine andere Bitte zur Unterstützung äußerte Stadträtin Bettina Häring (FDP). Sie wies auf afghanische Flüchtlinge hin, die mittlerweile in einer Gemeinschaftsunterkunft am Neuburger Stadtrand angesiedelt sind. Da diese zumeist kein Auto haben, wären sie auf Fahrräder angewiesen. Häring bat darum, Fahrräder, die nicht mehr in Gebrauch sind, für diese Flüchtlinge zu spenden. Interessenten können sich direkt bei ihr melden.