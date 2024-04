Neuburg

18:00 Uhr

Fahrschulen in Neuburg: So schwierig ist der Weg zum Führerschein

Plus Die Neuburger Fahrschulen sind gut ausgelastet und kämpfen mit so mancher Bürokratiefalle. Aber auch die Prüflinge kämpfen – mit Nervosität, neuer Technik und der deutschen Sprache.

Von Manfred Dittenhofer

Der Fahrschüler kann prima fahren, beherrscht die Verkehrsregeln und die Technik des Fahrzeugs. Und er parkt perfekt ein. Kurzum, die Prüfung sollte kein Problem sein. Wäre da nicht der Fahrschüler selbst – und seine Prüfungsangst. Nur einer von vielen Gründen, wieso eine Führerscheinprüfung in die Hose gehen kann. Denn dieser "Lappen" und sein Erwerb wird, wie alles in unserem Land, immer komplizierter. Und natürlich gehört auch noch ein bisschen Glück dazu.

Dass die Durchfallquote bei der Führerscheinprüfung gestiegen ist, das kann auch Fahrlehrer Philipp Schragner bestätigen. "Allerdings regional sehr unterschiedlich und auch nicht so immens, wie manchmal dargestellt." Die Durchfallquote hat laut Schragner, der eine Fahrschule in Neuburg betreibt und Kreisvorsitzenden der Vereinigung der Fahrschulen ist, viele Vorgeschichten. So ist inzwischen die Theorieprüfung die größere Hürde. "Dabei fallen mehr durch als bei der praktischen Prüfung." Das liege unter anderem daran, dass der Straßenverkehr und damit auch die Straßenverkehrsordnung viel komplexer geworden seien. Außerdem sei der Anteil der nicht deutschsprachigen Schülerinnen und Schüler stark gestiegen. "Die Prüfungsfragen gibt es zwar in zwölf Sprachen. Das reicht aber schon lange nicht mehr aus." Im Unterricht und auch in den Fahrstunden muss Philipp Schragner immer häufiger mit einer Übersetzungs-App arbeiten. Die praktische Prüfung müsse allerdings dann in Deutsch absolviert werden. "Der Prüfer nutzt zudem die offiziellen Bezeichnungen für technische Details oder auch bei Anweisungen." Die würden die Fahrschulen zwar vermitteln, aber das Wort Tempomat sei eben einfacher als der offizielle Begriff "ACC Geschwindigkeitsregelautomat". Die Technik des Fahrzeugs müsse genauso beherrscht werden wie die immer zahlreicher werdenden Fahrassistenzsysteme, die in den Autos verbaut seien. "Das macht es Menschen, die der deutschen Sprache nicht oder kaum mächtig sind, nicht einfacher."

