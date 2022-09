Fahrt nach Charkiw: Vorortsupport Neuburg sammelt Spenden für die Ukraine

Vorortsupport Neuburg fährt Hilfsgüter nach Charkiw in der Ukraine. Für die Fahrt werden Sach- und Geldspenden benötigt. An diesem Samstag werden Güter angenommen.

Kommenden Mittwoch, 7. September, steht die nächste große Hilfsfahrt des Teams von Vorortsupport an. Es werden von Nico Gottschalk und Bilgin Syonmez persönlich Sachspenden in die betroffenen Regionen gebracht. Dabei werden Medikamente, Gehilfen, Grundnahrungsmittel, Tierfutter und vieles weitere persönlich nach Charkiw gefahren. Der Rest der siebenköpfigen Gruppe der nächsten Fahrt bleibt als Volunteer an dem Grenzübergang Medyka und arbeitet mit der lokalen Organisation „Fundacja Wolne Miejsce“ zusammen.

Für die anstehende Fahrt werden an diesem Samstag, 3. September, von 10 bis 16 Uhr Sachspenden gesammelt, in der Bund- Naturschutz-Stelle (Obere Altstadt, Amalienstraße 20).

Fahrt in die Ukraine: Vorortsupport Neuburg sammelt Spenden

Entgegengenommen wird Folgendes: Grundnahrungsmittel (Reis, Mehl, Haferflocken, etc.), medizinische Hilfsmittel (Gehhilfe, orthopädische Schienen, Rollatoren), aktiver Gehörschutz, Knieschützer, Konserven sowie Tierfutter. Auch Medikamente werden gebraucht, genauer: Antibiotika (Breitband, etc.), Diabetiker-Medikamente (Insulin, Tabletten für Typ II), Herzmedikamente (Bluthochdruck, Vorhofflimmern, etc.), Hydrocortison/Cortisone, Psychopharmaka (Quetiapin, Lorazepam, etc.), Cholesterinsenker sowie Schmerzmittel. Alle Spenden sollen in Kartons gepackt und zuklebt werden. Der Inhalt soll auf englisch beschriftet werden. Bei Grundnahrungsmitteln eignet es sich am besten, kein vielseitiges Paket zu erstellen, sondern einen Karton zum Beispiel nur mit Reis oder Haferflocken einheitlich zu befüllen. Man solle auch im Bekanntenkreis nach Unterstützung fragen, heißt es.

Neben Sachspenden werden für die Hilfsfahrt auch wieder Geldspenden benötigt, die vor allem für den Sprit und Einkauf von Lebensmitteln/Sachgütern vor Ort verwendet werden Sollte jemand an dem Termin keine Zeit haben, um Spenden abzugeben, bitten die Organisatoren darum, über vorortsupport@t-online oder über Telefon +491775241086 Kontakt aufzunehmen. (AZ)