Fahrzeugbrand in Marienheim: Totalschaden am Pkw

Am Freitagmorgen kam es in Neuburg-Marienheim zu einem Fahrzeugbrand. Der 45-jährige Fahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen parkte gegen 5.25 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Karl-Theodor-Straße, als er Rauch aus dem Motorraum bemerkte. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motor.

Auto brennt in Neuburg aus: Der Schaden beträgt nur 200 Euro

Der Fahrer alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuburg und Marienheim konnten den Brand schnell eindämmen und das Feuer löschen. Dabei entstand am Fahrzeug ein Totalschaden von ungefähr 200 Euro. Die Ursache des Brandes wird auf einen technischen Defekt zurückgeführt, der aufgrund des Alters und des Zustands des Fahrzeugs wahrscheinlich erscheint. (AZ)