Neuburger Piloten präsentieren Eurofighter bei weltweit größter Airshow RIAT in England

Viele Neuburger hatten es bereits in den vergangenen Tagen bemerkt, dass die Trainingsflüge rund um den Neuburger Fliegerhorst anders aussahen als gewohnt. Grund war ein bevorstehendes Event, das einer besonderen Vorbereitung bedurfte – die weltweit größte Airshow „Royal International Air Tattoo“ (RIAT) im britischen Fairford. Diese stand in diesem Jahr unter dem Motto, 75-Jahre Nato mit dem Ziel, die Bedeutung des Bündnisses zu demonstrieren.

Das Neuburger „Eurofighter Demo Team“ war mit der sonderfolierten Tiger-Maschine, dem Cyborg-Tiger, und einem weiteren Eurofighter vor Ort. Die Wartungscrew wurde mit dem A400M der Luftwaffe aus Manching abgeholt, da dieses Transportflugzeug ebenfalls ausgestellt wurde und an Flugdemonstrationen teilnahm. Bereits am Ankunftstag durfte die Neuburger Crew mit ihrer Tiger-Maschine den zu Tausenden angereisten Flugzeugbegeisterten ihr Können präsentieren.

Neuburger Pilot zeigt über 200.000 Besuchern, was der Eurofighter kann

Nachdem die erste Hürde, der Abnahmeflug der Leistungsdemonstration, bewältigt war, wurden die rund 250 Flugzeuge bestaunt und erste Bekanntschaften mit deren Besatzungen gemacht. Während einer der beiden Eurofighter das Flying Display, also die Leistungsdemonstration, absolvierte, wurde das zweite Flugzeug für ein sogenanntes Flyby am Veranstaltungsgelände genutzt. Dieses wurde anlässlich des 75-jährigen Geburtstages der Nato mit zahlreichen Partnern absolviert.

Insgesamt flog Pilot Noble vier Flying Displays auf der Royal International Air Tattoo in England Foto: Florian Herrmann / Luftwaffe

Die eigentliche Airshow, die über das Wochenende über 200.000 Besucher im englischen Fairford anlockte, begann dann am Freitag. Über drei Tage präsentierte das Neuburger Team mit seinen Manövern die Leistungsfähigkeit des Eurofighters. Bei hohen Geschwindigkeiten mit über 900 km/h, Loopings, Rollen und sehr hohen G-Belastungen (9G+!) bekamen die Zuschauer einen eindrucksvollen Einblick, was man aus dem modernsten Waffensystem der Luftwaffe und auch dem menschlichen Körper herauskitzeln kann.

Neben den vielen Flugvorführungen durch die Piloten und über 250 Luftfahrzeugen aus der ganzen Welt stand bei der RIAT aber auch eines im Vordergrund: das Publikum. Das Neuburger Team um ihren Display-Piloten gab über das Wochenende im Halbstundentakt regionalen, aber auch weltweiten Medienvertretern, unter anderem BBC Radio, Interviews, unterschrieb unzählige Autogrammkarten und nahm an Social-Events, wie dem „Meet-the-Pilots“ teil, bei dem die Besucher die Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwader 74 antreffen und befragen konnten.

Großes Interesse der britischen Medien an dem deutschen Luftwaffenpiloten Noble. Foto: Florian Herrmann / Luftwaffe

Die hohen Temperaturen standen der herausragenden Leistung nicht im Wege. Das Neuburger Team, aber auch die anderen deutschen Crews mit dem A400M, dem Hubschrauber NH-90, dem Kampfflugzeug Tornado und dem Lastenhubschrauber CH-53 wurden in England herzlich empfangen, konnten ihre Flugzeuge und auch Hubschrauber im fliegenden, aber auch statischen Bereich präsentieren und demonstrierten dadurch die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr.

Die RIAT zählt zu den größten Airshows der Welt und hat jedes Jahr neben den besten Crews auch immer wieder besondere Flugzeuge vor Ort. In diesem Jahr gab es die Möglichkeit, den US-Höhenaufklärer U-2 im Flugbetrieb zu sehen, und eine kanadische F-18 Hornet zu bestaunen, die viele mit ihren spektakulären Manövern den Atem anhalten ließ. Und mittendrin unser Neuburger Vertreter „Noble“ und sein Team.

Das nächste Display-Training am Fliegerhorst in Neuburg findet am 6. August statt

Wer in diesem Jahr noch einmal persönlich die Flugkünste des Neuburger Display-Piloten bestaunen möchte, kann dies am 6. August am Flugplatz tun oder eine der nächsten Airshows in Bukarest/Rumänien, Zeltweg/Österreich oder Ostrava/Tschechien besuchen. (AZ)