Faktenfest und bierzelttauglich zeigte sich Roland Weigert auf dem NR-Podium

Roland Weigert ist ein Politprofi und siegessicher. Das bewies er einmal mehr bei der Diskussionsrunde der NR. Emotional wird er beim Thema Donaumoos.

Roland Weigert begann mit einem Frühstart. Als NR-Redakteurin Katrin Kretzmann dem Wirtschafts-Staatssekretär die Eingangsfrage „Wolf oder Wisent“ stellen wollte, war der 55-Jährige fast schon voll in Fahrt und wollte sich direkt selbst vorstellen. Da stoppte ihn Kretzmann mit einem beherzten „Stopp!“ , um schlussendlich ein klares Bekenntnis für den Wisent, eines der letzten, vom Aussterben bedrohten Großwildrinder Europas zu bekommen.

Dass der Politprofi Weigert Wahlkampf kann, das konnte er dann aber anschließend noch oft beweisen. Zum Beispiel, als er cool die Frage von NR-Redaktionsleiterin Barbara Wild nach seinen politischen Ambitionen konterte. Weigerts „Boss“ Hubert Aiwanger habe in Ammerfeld auf Wilds Frage nach der Besetzung eines möglichen vierten Ministeramtes für die Freien Wähler durchscheinen lassen, dass Weigert dafür „auf der Liste“ stehe. „Da sind Sie mir im Wissen voraus“, lächelte Weigert die Frage weg. Um dann ebenso sybillinisch lächelnd zu ergänzen: „Ich halte es da mit Horst Seehofer, der gesagt hat ´Das Amt kommt zum Manne` und nicht umgekehrt.“

Die Frage nach einem Ministeramt lächelt Roland Weigert gekonnt weg

Ebenso elegant zog er sich bei der Schlussfrage aus der Affäre, als es darum ging, ob er zugunsten einer Frau seine Bewerbung für eine Nominierung zurückgezogen hätte. „Ich hätte es den Delegierten überlassen“, antwortete Weigert gelassen und wohl überzeugt davon, wie diese entschieden hätten.

Gibt sich gerne staatsmännisch und siegessicher: Staatssekretär Roland Weigert (Freie Wähler) Foto: Jens Oellermann

Dass der frühere Landrat gerne die Richtung vorgibt, bekam Marina Abstreiter, die Grünen-Kandidatin, zu spüren. Als sie die Überlastung der Schulpsychologen anmahnte und Weigert ihr daraufhin zu verstehen gab, dass sie dies bitteschön nicht mit der Arbeit von Therapeuten verwechseln dürfe, wollte Abstreiter sofort kontern. „Na, etz red zerscht I!“ fuhr er ihr etwas wenig galant in die Parade. Schließlich sei es üblich, dass man den Redner ausreden lasse. Nichts anderes fordere er ein.

Er finde es unerträglich, sagte Weigert, dass man ständig auf der bayerischen Schulpolitik herumreite, so als ob diese kurz vor der Katastrophe stehen würde. Ohne Frage gebe es hier Optimierungsbedarf, aber die Schulabgänger aus dem Freistaat seien in der freien Wirtschaft und bei Weltunternehmen heiß begehrt. Er könne das schließlich beurteilen, weil er im Wirtschaftsministerium für den Außenhandel zuständig sei.

Roland Weigert zeigte sich als mit allen Wassern gewaschener Rhetoriker

Auch im Neuburger Kolpingsaal, in dem Weigert 2008 mit einem denkwürdigen Premierenauftritt bei der NR-Podiumsdiskussion den Grundstein für seine Wahl zum Landrat legte, erwies er sich abermals als brillanter, mit allen Wassern gewaschener Rhetoriker, der auch in jedem Bierzelt eine vortreffliche Figur abgegeben hätte. Frei und ohne Spickzettel erwies er sich als faktenfest, vor allem bei seinem Leib- und Magenthema, der Wiedervernässung des Donaumooses, das der in Kleinhohenried wohnhafte Politiker wie seine Westentasche kennt.

Redaktionsleiterin Barbara Wild, MdL Roland Weigert (FW), Marina Abstreiter (Grüne), Siegfried Sibinger (SPD), Theresa Ley (FDP), MdL Matthias Enghuber (CSU) und Redakteurin Katrin Kretzmann. Foto: Winfried Rein

Auffällig dabei: Zwischen ihm und dem CSU-Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber stimmt die Chemie. Die beiden spielten sich auf der Bühne immer wieder geschickt die Bälle zu und blieben keine Antwort schuldig. Weigert war sich dann auch nicht zu schade, eine indirekte Wahlempfehlung für Enghuber auszusprechen. Er würde sich freuen, wenn der CSU-Bewerber als Stimmkreisabgeordneter und er als Listenkandidat weiter die Belange von Neuburg-Schrobenhausen in München vertreten dürften. Was er generell aber auch den anderen drei Kandidaten gönnen würde. Ein Team mehrerer Abgeordneter könne für den Landkreis mehr ausrichten.

Am Ende war er dann wieder ganz der Chef: „Schlusswort, 90 Sekunden, ab jetzt“, gab er höchstpersönlich das Zeichen, um die Stoppuhr in Gang zu setzen. „Am liebsten wäre es mir, Sie wählen mich. Viel wichtiger ist aber, dass sie generell zur Wahl gehen und eine rechtsstaatliche Partei wählen. Damit tun Sie einen Dienst für unsere Demokratie!“