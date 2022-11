Neuburg

13:18 Uhr

"Falschaussagen" zur Brücke? Hitzige Diskussionen zwischen OB und Aktivisten

Die Elisenbrücke ist bis auf eine kurze Phase 1990 mit einer Behelfsbrücke der einzige Flussübergang in Neuburg geblieben. Eine zweite Donaubrücke ist umstritten.

Plus Auf der Neuburger Bürgerversammlung steht die umstrittene zweite Donaubrücke wieder mal im Fokus. OB Bernhard Gmehling und Brückengegner geraten verbal aneinander.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die Bürgerversamlung läuft zweieinhalb Stunden, da wird es hitzig. "Ich fühle mich von Ihnen belogen", ruft Bernhard Sönning in Richtung Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. "Stehen Sie zu Ihrem Wort." Der OB kontert: "Ich stehe nicht dazu, weil ich das nicht gesagt habe." Die zweite Donaubrücke ist das Reizthema in Neuburg - das wird auf der Bürgerversammlung am Montagabend im Kolpingsaal wieder einmal deutlich. Auf der geraten der Rathauschef sowie die Gegner der aktuellen Brückenplanungen verbal aneinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen