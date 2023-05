Falsche Angaben in der Speisekarte: Gastronom aus dem Landkreis vor Gericht

Plus Ein Gastronom aus Neuburg-Schrobenhausen steht vor dem Amtsgericht, weil die Angaben in seiner Speisekarte zu Fleisch- und Wurstwaren nicht richtig waren.

Hier ginge es nicht um die Qualität, nur um die richtige Darstellung von Tatsachen. Das stellte Richter Christian Veh kürzlich bei einer Verhandlung im Neuburger Amtsgericht fest. Auf der Anklagebank saß ein Gastronom, der in seiner Speisekarte falsche Angaben gemacht hatte. Das hatte das Landratsamt bei einer Kontrolle der Gaststätte festgestellt. Die Angaben bezogen sich auf die Herkunft der Fleisch- und Wurstwaren, die dort den Gästen angeboten werden.

Denn der Gastronom hatte in der Speisekarte und auf seiner Homepage angegeben, dass die Fleischprodukte aus einer örtlichen Landmetzgerei stammen, wo sowohl Schlachtung und Produktion unter einem Dach vereint sind. Und bis zum Jahr 2019 war dies auch tatsächlich der Fall. Dann wurde die Metzgerei jedoch abgemeldet. Seitdem kommen die Fleischwaren zwar immer noch von regionalen Metzgern und Höfen, nicht aber aus besagter Landmetzgerei.